Bei der S Immo AG kommt es zu einer "adjustierten Portfoliostrategie", wie das Unternehmen mitteilt. Und zwar sollen die in den letzten Jahren im deutschen Wohnportfolio erzielten Wertzuwächse zeitnah realisiert werden, wie es heißt. Die bestehende und durch Verkäufe von deutschen Wohnimmobilien (Buchwert des gesamten deutschen Wohnportfolios zum 30.06.2022: 846,1 Mio. Euro) freiwerdende Liquidität soll laut S Immo insbesondere in Büroimmobilien in Ungarn und Österreich investiert werden. Die S Immo rechnet infolge der Zukäufe und der Portfolio-Umstrukturierung ab 2023 mit deutlich positiven Auswirkungen auf ihre Ertragskennzahlen. Die S Immo soll durch diese Neuausrichtung und nach der mehrheitlichen Übernahme durch CPI Property Group (CPI) von ...

