An den Terminbörsen wird mittlerweile eine Wahrscheinlichkeit von 37 Prozent gesehen, dass die US-Notenbank die Zinsen nächste Woche um 100 Basispunkte anheben wird. Die Aussicht auf weitere aggressive Zinsanhebungen der Fed sorgt bei den Preisen für Edelmetalle für Abwärtsdruck. Der Goldpreis sackt am Donnerstag-Nachmittag auf den niedrigsten Stand seit 29 Monaten. Der Goldpreis ist am Donnerstag auf den tiefsten Stand seit April 2020 gefallen. Am frühen Abend stand der Preis für eine Feinunze ...

Den vollständigen Artikel lesen ...