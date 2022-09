Gewinner in der Kategorie "Beste Content-Schutz-Technologie"

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) (Paris:VMX), der führende Anbieter von kundenorientierten Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt, gab heute bekannt, dass seine Lösung Verimatrix Streamkeeper bei den CSI Awards 2022 mit dem ersten Platz in der "Best Content Protection Technology"-Kategorie gewürdigt wurde.

Streamkeeper, das von einer renommierten Gruppe unabhängiger Juroren aus sechs vorgeschlagenen Lösungen ausgewählt wurde, erhielt die Auszeichnung bei einer Preisverleihung in Amsterdam im Rahmen der IBC2022. Streamkeeper bietet vertrauenswürdige, cloudbasierte Verwaltung digitaler Rechte (DRM, Digital Rights Management) zur Sicherung von hochwertigen Spielfilmen, Fernsehprogrammen und Live-Streaming-Events wie Sportveranstaltungen, Konzerte und festliche Premieren. Die Lösung enthält auch Streamkeeper Counterspy, die autonome Einbindung eines Anti-Piracy-Sicherheitsagenten, der auf der proprietären Zero-Code-Technologie von Verimatrix basiert. Sie ermöglicht es den Kunden, tiefgreifende, defensive Gegenmaßnahmen anzustoßen und ihre eigenen Kunden zu überwachen.

Die CSI Awards wurden 2003 vom CSI Magazine (Cable and Satellite International Magazine) ins Leben gerufen und zählen heute zu den renommiertesten und am stärksten umkämpften Technologiepreisen der Branche. Die Auszeichnungen würdigen und belohnen Innovation und Spitzenleistungen in den Bereichen Kabel, Satellit, Rundfunk, IPTV, Telekommunikation, Breitband/OTT-Video und Mobilfernsehen sowie in angrenzenden Branchen.

"Es ist eine große Ehre, diese Anerkennung von einer Jury renommierter Branchenexperten zu erhalten", so Sebastian Braun, Senior Director of Product Management bei Verimatrix. "Dieser Erfolg war ein hervorragender Start für unsere Teilnahme an der IBC2022. Die Auszeichnung von Streamkeeper ist ein Zeugnis des Engagements von Verimatrix für kontinuierliche Innovationen im Bereich der Content-Sicherheit, die zum Schutz von Einnahmen, einer schnelleren Markteinführung und einem hervorragenden Anwendererlebnis beitragen."

Eine vollständige Liste aller Preisträger der CSI Awards 2022 ist verfügbar unter https://www.csimagazine.com/awards/winners22.php

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) bietet kundenfreundliche Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, benutzerorientierter und nahtloser Sicherheit. Führende Marken verlassen sich auf Verimatrix, um wichtige Assets zu schützen von Premium-Filmen und Sport-Live-Streaming über vertrauliche Finanz- und Gesundheitsdaten bis hin zu geschäftskritischen Mobilanwendungen. Wir bieten die vertrauenswürdigen Verbindungen, die unsere Kunden benötigen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt überzeugende Inhalte und Erlebnisse bereitzustellen. Verimatrix ermöglicht Partnern kürzere Markteinführungszeiten, einfache Skalierung, den Schutz wertvoller Einkommensquellen und die Erschließung neuer Geschäftschancen. Nähere Informationen unter www.verimatrix.com.

