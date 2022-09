ProAmpac, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich flexible Verpackungen und Materialwissenschaften, hat diese Woche seinen ersten Bericht zu den Themen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, ESG) veröffentlicht. Der Bericht mit dem Titel A Path Forwardstellt die Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens in den Mittelpunkt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220915005713/de/

ProAmpac's 2022 Environmental, Social and Governance Report, A Path Forward (Photo: Business Wire)

ProAmpac hat in seinem Unternehmenszweck zwei Ziele formuliert: (1) bis 2025 eine nachhaltige Alternative für 100 seiner Produkte anzubieten und (2) mit Programmen wie dem ProAmpac Employee Assistance Fund (PEAF) und öffentliche Veranstaltungen weiterhin Positives für Mitarbeitende und Gemeinden zu bewirken.

"ProAmpac hat schon immer ethisch einwandfreie und verantwortungsbewusste Geschäftspraktiken verfolgt. Unsere Mission für nachhaltige Produkte und die von uns entwickelten ESG-Strategien sind wegweisend", sagte Greg Tucker, Gründer und CEO von ProAmpac.

"Wir haben unsere Fähigkeiten und Ressourcen darauf ausgerichtet, diese ehrgeizigen ESG-Ziele zu erreichen. Mit unseren Materialwissenschaftlern, Verpackungsingenieuren und Hochschulpartnerschaften sind wir unseren Mitbewerbern bei den Innovationen für eine nachhaltige Welt voraus. Darüber hinaus haben wir in unser Collaboration Innovation Center (CIC), unser Qualitätsteam und unser Portfolio an geistigem Eigentum investiert, um unsere Ziele für nachhaltige Verpackungen zu erreichen. So helfen wir gleichzeitig unseren Kunden beim Erreichen ihrer eigenen Nachhaltigkeitsziele", sagte Tucker.

Der Nachhaltigkeitsausschuss (Sustainability Committee) von ProAmpac hat eine umfassende ESG-Strategie ausgearbeitet, welche die Maßnahmen zur Förderung der Nachhaltigkeit, die seit der Gründung von ProAmpac im Jahr 2015 im Mittelpunkt stehen, weiter festigt. Die vier ESG-Strategien des Unternehmens umreißen die Fortschritte, die wir gemacht haben, und die Verpflichtungen, die wir uns auferlegt haben.

Wichtige ESG-Strategien

Grundprinzipien Das Fundament der ESG-Strategie besteht aus drei Grundprinzipien: Einhaltung von Vorschriften, Gewährleistung von Arbeitssicherheit und finanzielle Leistungsfähigkeit

Produkte ProAmpac hat sich verpflichtet, seinen Kunden bis 2025 für 100 seiner Produkte nachhaltige Alternativen anzubieten.

Betriebstätigkeit ProAmpac legt den Grundstein für die Messung, Verfolgung und Reduzierung der Auswirkungen seiner Betriebstätigkeit auf die Umwelt. ProAmpac berechnet die Scope 1 Treibhausgasemissionen an allen Standorten und wird bis 2023 Ziele für die Reduzierung von Treibhausgasen festlegen.

Soziale Verantwortung Die fünf Grundwerte von ProAmpac fördern positive Verhaltensweisen und verbessern ihre Wirkung: Integrität, Intensität, Innovation, Beteiligung und Wirkung ProAmpac baut den ProAmpac Employee Assistance Fund, die Gesundheitsförderung für seine Mitarbeitenden und seine Veranstaltungen für die Gemeinschaft mit positiver Wirkung weiter aus.



Der ESG-Bericht von ProAmpac, A Path Forward, hebt auch zahlreiche Geschichten von Mitarbeitenden und Prozessen hervor, welche die Verpflichtungen des Unternehmens für die Zukunft beeinflusst haben. "Es ist wichtig, dass alle Stakeholder die nachhaltige und soziale Verantwortung, zu der wir uns verpflichtet haben, und die Auswirkungen, die wir auf die Gesellschaft und die Umwelt haben, kennen und verstehen", so Tucker.

Über ProAmpac

ProAmpac ist ein weltweit führendes Unternehmen für flexible Verpackungen mit einem umfassenden Produktangebot, das kreative Verpackungslösungen, branchenführenden Kundenservice und preisgekrönte Innovationen für einen vielfältigen globalen Markt bietet. Der Nachhaltigkeitsansatz von ProAmpac ProActive Sustainability bietet innovative und nachhaltige flexible Verpackungsprodukte, die unseren Kunden dabei helfen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Wir orientieren uns bei unserer Arbeit an fünf Grundwerten, welche die Basis für unseren Erfolg bilden: Integrität, Intensität, Innovation, Beteiligung und Wirkung. ProAmpac mit Sitz in Cincinnati gehört Pritzker Private Capital zusammen mit dem Management und Co-Investoren. Weitere Informationen finden Sie auf ProAmpac.com oder auf Anfrage an Media@ProAmpac.com.

Über Pritzker Private Capital

Pritzker Private Capital arbeitet mit mittelständischen Unternehmen mit Sitz in Nordamerika zusammen, die führende Positionen in den Bereichen Industrieprodukte, Dienstleistungen und Gesundheitswesen innehaben. Die differenzierte und langfristig angelegte Kapitalbasis der Firma ermöglicht effiziente Entscheidungen, große Flexibilität bei Transaktionsstrukturen und Anlagezeiträumen sowie eine Ausrichtung auf alle Interessengruppen. Pritzker Private Capital baut Unternehmen langfristig auf und ist der ideale Partner für Jung- und Familienunternehmen. Pritzker Private Capital ist Unterzeichner der Prinzipien der Vereinten Nationen für verantwortliches Investieren (PRI). Weitere Informationen finden Sie unter PPCPartners.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220915005713/de/

Contacts:

Molly Speer

Director, Corporate Communications

Media@ProAmpac.com