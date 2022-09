Ebnet den Weg für die Verwirklichung von Hochleistungs-Quantencomputern, die zur Lösung diverser sozialer Angelegenheiten beitragen werden

Forscher der Toshiba Corporation (TOKYO: 6502) haben bei der Quantencomputer-Architektur einen Durchbruch erzielt: Das grundlegende Konzept für einen Doppel-Transmon-Koppler, der die Geschwindigkeit und Genauigkeit beim Quantencomputing mit steuerbaren Kopplern verbessern wird. Der Koppler ist ein entscheidendes Teil, wenn es um die Leistung von supraleitenden Quantencomputern geht.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220913006346/de/

Conceptual diagram of a superconducting quantum computer (Graphic: Business Wire)

Steuerbare Koppler in einem supraleitenden Quantencomputer verbinden zwei Qubits und führen Quantenberechnungen aus, indem sie die Kopplung zwischen ihnen an- und ausschalten. Aktuelle Technologien können die Kopplung von Transmon-Qubits mit nahen Frequenzen ausschalten, jedoch ist dies aufgrund von Überlagerungen für Störungen fällig, die bei einem der Qubits auftreten, wenn das andere Qubit mit elektromagnetischen Wellen für Steuerungszwecke bestrahlt wird. Außerdem können aktuelle Technologien die Kopplung von Qubits mit sehr unterschiedlichen Frequenzen nicht komplett ausschalten, was zu Fehlern aufgrund von residualer Kopplung führt.

Toshiba hat vor Kurzem einen Doppel-Transmon-Koppler konzipiert, der die Kopplung zwischen Qubits mit sehr unterschiedlichen Frequenzen komplett an- und ausschalten kann. Das vollständige Anschalten ermöglicht Hochgeschwindigkeits-Quantenrechnen mit starker Kopplung, während das vollständige Ausschalten residuale Kopplung eliminiert, was die Geschwindigkeit und Genauigkeit des Quantenrechnens verbessert. Simulationen mit der neuen Technologie haben gezeigt, dass sie Zwei-Qubit-Gates, grundlegende Operationen beim Quantenrechnen, mit einer Genauigkeit von 99,99 und einer Verarbeitungszeit von nur 24 ns ermöglicht.

Der Doppel-Transmon-Koppler von Toshiba kann auf Transmon-Qubits mit fester Frequenz angewendet werden und ermöglicht hohe Stabilität sowie müheloses Design. Er ist der erste, der die Kopplung zwischen Transmon-Qubits mit fester Frequenz und sehr unterschiedlichen Frequenzen, die komplett an- oder ausgeschaltet werden können, erlaubt und ein präzises Zwei-Qubit-Hochgeschwindigkeits-Gate bietet.

Die Technologie soll die Verwirklichung von leistungsfähigeren Quantencomputern voranbringen, die beispielsweise zur Erzielung von Kohlenstoffneutralität und zur Entwicklung neuer Arzneimittel beitragen werden. Einzelheiten zu der Technologie werden in den USA am 15. September im Journal Physical Review Applied der American Physical Society (https://doi.org/10.1103/PhysRevApplied.18.034038) veröffentlicht.

Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.global.toshiba/ww/technology/corporate/rdc/rd/topics/22/2209-01.html

