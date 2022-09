Shijiazhuang, China (ots/PRNewswire) -Die China International Digital Economy Expo 2022 wird Mitte November in Shijiazhuang, der Hauptstadt der nordchinesischen Provinz Hebei, stattfinden. Nach Angaben des Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie der Provinz Hebei bietet diese Konferenz den Ausstellern eine hochwertige und hochrangige Ausstellungsplattform und umfassende Dienstleistungen wie die Präsentation von Errungenschaften, die Vorstellung neuer Produkte, Kontaktpflege und -vermittlung, Forumsbeiträge, Medienwerbung und Standdienste.In den letzten Jahren hat Hebei die China International Digital Economy Expo als wichtige Plattform zur Förderung der digitalen Industrialisierung und der industriellen Digitalisierung genutzt, um die tiefgreifende Integration der digitalen Wirtschaft und der Realwirtschaft zu erleichtern und die stetige und qualitativ hochwertige Entwicklung der Wirtschaft zu fördern.Die Messe fand im Oktober 2019 bzw. September 2021 in Shijiazhuang statt, und verlieh der digitalen Wirtschaft, der Messewirtschaft und den damit verbundenen Branchen in Hebei neuen Schwung.Auf der letztjährigen Messe wurden mehr als 180 Projekte mit einer Gesamtinvestition von mehr als 120 Milliarden Yuan unterzeichnet. Die Investitionsbegeisterung der Marktteilnehmer beflügelte die Vorstellung der Menschen vom Wachstumspotenzial der digitalen Wirtschaft. Zahlreiche Branchenexperten führten in 30 Veranstaltungen über drei Tage hinweg Dialoge und brachten neue Ideen ein, die das Verständnis der Menschen für die Entwicklung der digitalen Wirtschaft auffrischten.Die China International Digital Economy Expo hat der schnellen und qualitativ hochwertigen Entwicklung der digitalen Wirtschaft in Hebei entscheidende Impulse gegeben.2020 lag der Digitalisierungsindex der Industrie in Hebei landesweit auf Platz 10, wobei Unternehmen aus der Stahl-, Automobil- und Erdölindustrie sowie aus anderen Bereichen den Weg der digitalen Transformation eingeschlagen haben.Das industrielle Internet der Provinz hat dazu beigetragen, dass der Wirtschaftswachstumsindex der Provinz im Jahr 2020 einen Wert von 73,5 erreichen wird und damit weit über dem landesweiten Durchschnitt von 48,8 liegt. Die Anwendungsquote der industriellen Cloud-Computing-Plattformen stieg um 10,5 Prozent, und die Cloud-Computing-Quote der industriellen Unternehmensausrüstung lag bei 15,94 Prozent und damit an zweiter Stelle im Land.Pressekontakt:Herr Li,Tel.: +86-10-63074558Original-Content von: Industry and Information Technology Department of Hebei Province, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165203/5322232