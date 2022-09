Köln (ots) -Deutschland ist elektrisiert von seinen Basketball-Helden! Nur noch ein Sieg im Klassiker gegen Spanien trennt das DBB-Team vom historischen Final-Einzug. Unabhängig vom großen Wurf am Freitagabend steht bereits jetzt fest: RTL begleitet die EM-Reise der deutschen Basketball-Nationalmannschaft bis zum Schluss! Der Kölner Sender überträgt entweder das deutsche Spiel um EM-Gold (Start: 20:15 Uhr / Tip-off 20:30 Uhr) oder um Platz 3 der EuroBasket 2022 (Start: 16:45 Uhr / Tip-off 17:15 Uhr) am 18. September live im Free-TV. RTL Deutschland hat die Free-TV-Rechte an den Live-Übertragungen im Rahmen einer Sublizenzvereinbarung kurzfristig von der Telekom erworben, die bei MagentaSport alle Spiele der EM zeigt.Ob das Team um NBA-Star Dennis Schröder am Sonntag vom großen EM-Triumph träumen darf, können Fans zudem bereits heute Abend live bei RTL verfolgen. Moderatorin Laura Papendick begrüßt die Zuschauer:innen live aus der Berliner Mercedes-Benz-Arena zum Halbfinale gegen Spanien (Start: 20:15 Uhr / Tip-off 20:30 Uhr). Zu Gast bei der RTL-Übertragung ist erneut die deutsche Basketball-Ikone Dirk Nowitzki und stimmt die Fans auf die vermeintlich nächste große Basketball-Party ein. Kommentiert wird die Partie von Frank Buschmann sowie Rekordnationalspieler Patrick Femerling (Co)."Wir reden hier über Spanien, das ist DIE europäische Basketball-Mannschaft der letzten 15 Jahre, das sollte man vielleicht nicht ganz außer Acht lassen. Auch wenn die Mannschaft sich anders darstellt als in den Vorjahren, das sind NBA-Spieler und Spieler aus der ACB, das ist die erste spanische Liga und beste in Europa", warnt Kommentator Frank Buschmann im Vorfeld der Partie im RTL-Interview und ergänzt: "Aber möglich ist ein Sieg der Deutschen natürlich!"Weitere O-Töne von Frank Buschmann finden Sie im Media Hub.Pressekontakt:Kevin HilgerRTL Deutschland Kommunikation Information/ SportTelefon: 022145674104kevin.hilger@rtl.deThomas SteuerRTL Deutschland Kommunikation Information/ SportTelefon: 022145674102thomas.steuer@rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/5322243