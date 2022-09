DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Großbritannien bleiben die Börsen wegen der Beisetzung von Queen Elizabeth II. geschlossen. In Japan ruht der Börsenhandel wegen des "Tags der Ehrung der Alten".

TAGESTHEMA

Der US-Logistikkonzern Fedex reagiert auf eine unerwartet schwache Umsatz- und Gewinnentwicklung im abgelaufenen Quartal mit der Schließung von Niederlassungen und nimmt Frachtflugzeuge aus dem Dienst. Auch zog der Konzern seine im Juni ausgegebene Jahresprognose komplett zurück. Nachbörslich stürzte die Fedex-Aktie daraufhin um 16,6 Prozent ab. Etwa eine Woche vor Veröffentlichung der Quartalsbilanz kündigte der neue CEO Raj Subramaniam ein ganzes Bündel von Maßnahmen zur Kostensenkung an. Unter anderem sollen 90 Stationen des Dienstleisters Fedex Office geschlossen, einige Frachtmaschinen abbestellt, der Bodendienst an Sonntagen reduziert und fünf Konzernniederlassungen aufgegeben werden. Neueinstellungen wird es nicht mehr geben. Ob auch Personal entlassen wird, teilte das Unternehmen nicht mit. Fedex bekommt im Express-Geschäft die konjunkturelle Schwäche in Asien und die Probleme im Service in Europa zu spüren. Der Umsatz fiel in diesem Bereich um etwa 500 Millionen Dollar schwächer aus als erwartet. Die Einnahmen von Fedex Ground, das hauptsächlich E-Commerce-Lieferungen in den USA abwickelt, lagen etwa 300 Millionen Dollar unter den Konzernprognosen. Insgesamt werden für das abgelaufene Quartal 23,2 Milliarden Dollar Umsatz und 3,33 Dollar Gewinn pro Aktie erwartet. Der Markt hatte mit einem Umsatz von 23,6 Milliarden Dollar und einem Gewinn von 5,14 Dollar pro Aktie gerechnet. Die im Juni abgegebene Finanzprognose für das Gesamtjahr zog Fedex zurück.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) September PROGNOSE: 60,0 zuvor: 58,2

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 3.876,50 -0,7% E-Mini-Future Nasdaq-100 11.834,50 -0,8% Nikkei-225 27.587,40 -1,0% Hang-Seng-Index 18.835,93 -0,5% Kospi 2.379,27 -0,9% Schanghai-Composite 3.153,68 -1,4% S&P/ASX 200 6.747,90 -1,4%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

An den Börsen herrscht Katerstimmung. Ausgerechnet mit der in der kommenden Woche näher rückenden US-Leitzinsanhebung warnen Weltbank und IWF vor einer möglichen globalen Rezession und sehen die Konjunktur im Abschwung. Die Weltbank betont in diesem Zusammenhang die Rolle der globalen Zinserhöhungen im Kampf gegen die ausufernde Rezession. Neben Nordamerika und Europa wird auch die trübe Konjunkturentwicklung in China erwähnt. Angesichts dieser Warnungen verpuffen positive Daten aus China. Industrie- und Einzelhandelsdaten fallen besser als erwartet aus. An den chinesischen Börsen stützen die Daten nicht, die Kurse rutschen nach den Vortagesverlusten weiter ab. Die positiven Daten lönnten den Willen für weitere Stimuli in China dämpfen, heißt es. In Hongkong verlieren die arg gebeutelten Immobilienwerte, die am Vortag noch von neuen Staatshilfen profitiert hatte, zum Teil wieder. Longfor Group verlieren 1,2 und Country Garden Holdings 1,1 Prozent. Nach guten Passagierzahlen gewinnen Air China und China Eastern Airlines 1,1 bzw. 0,4 Prozent. Beim Kospi in Südkorea verweisen Händler auf die Verluste der Wall Street. Der Nikkei-225 in Japan wird von Verlusten der Sektoren Elektronik und Logistik belastet. Händler sprechen von Rezessionsängsten und verweisen auf die anstehenden Zinserhöhungen in den USA. Diese befeuern allerdings Finanzwerte, Japan Post Bank und Dai-ichi Life Holdings ziehen um 1,1 bzw. 0,7 Prozent an.

US-NACHBÖRSE

Fedex stürzten um 16,6 Prozent ab, nachdem das Unternehmen unerwartet schwache Umsatz- und Gewinnkennziffern veröffentlicht und die Jahresprognose komplett kassiert hatte. In der Folge gerieten auch die Wettbewerberpapiere von UPS (-5,6%) unter Abgabedruck, die Titel des Luftfrachtspezialisten ATSG sanken um 1,8 Prozent. Roblox gaben indes 2,7 Prozent ab, die Aktie baute damit die Abgaben aus dem regulären Handel von 3,5 Prozent noch aus. Die Plattform im Bereich Social-Media veröffentlichte eine Stunde vor Börsenschluss Geschäftszahlen für August, im Anschluss drehte der Kurs deutlich ins Minus. Auf Jahressicht verbuchte die Gesellschaft bei den Buchungen das zweite Quartal in Folge unerwartet Rückgänge. GE verloren 4 Prozent. Das Unternehmen räumte ein, dass man mit Partner Safran im dritten Quartal bislang weniger Flugzeugtriebwerke an Boeing geliefert habe als erhofft.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 30.962,02 -0,6% -173,07 -14,8% S&P-500 3.901,32 -1,1% -44,69 -18,2% Nasdaq-Comp. 11.552,36 -1,4% -167,32 -26,2% Nasdaq-100 11.927,49 -1,7% -206,91 -26,9% Donnerstag Mittwoch Umsatz NYSE (Aktien) 984,8 Mio 994 Mio Gewinner 937 1.662 Verlierer 2.281 1.526 Unverändert 139 179

Leichter - Geprägt war der Handel von hoher Volatilität. Die Anleger mussten eine Fülle von Konjunkturdaten verarbeiten, die Licht und Schatten enthielten, aber nichts an der Erwartung änderten, dass die Fed in der kommenden Woche die Zinsen erneut anheben wird. Am Markt herrscht derzeit die Erwartung vor, dass die Fed den Leitzins abermals um 75 Basispunkte erhöhen wird. Adobe knickten um 16,8 Prozent ein. Das Unternehmen will für 20 Milliarden Dollar die Design-Plattform Figma übernehmen. Die Geschäftszahlen interessierten weniger. Activision Blizzard notierten 0,3 Prozent höher, nachdem die britische Wettbewerbsbehörde CMA eine vertiefte Prüfung der geplanten Übernahme des Onlinespiele-Anbieters durch Microsoft (-2,7%) angekündigt hatte. Tesla (+0,4%) ist wegen Angaben zu seiner Fahrerassistenztechnologie verklagt worden. Gap büßten 3,6 Prozent ein, nachdem der Rapper Kanye West seine Partnerschaft mit dem Bekleidungsunternehmen aufgekündigt hatte. Mit Erleichterung wurde aufgenommen, dass ein Streik der Eisenbahner beendet wurde. Allerdings konnten Eisenbahn-Aktien hiervon nicht nachhaltig profitierten: CSX fielen um 3,4 Prozent, Union Pacific schlossen 0,2 Prozent höher.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,87 +8,9 3,78 313,9 5 Jahre 3,67 +6,4 3,61 241,1 7 Jahre 3,59 +6,0 3,53 214,8 10 Jahre 3,45 +4,8 3,41 194,4 30 Jahre 3,48 +2,0 3,46 157,9

Die Zinsstruktur zeigt damit weiter einen inversen Verlauf an, was am Markt als Signal für eine bevorstehende Rezession gilt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:29 Uhr % YTD EUR/USD 0,9985 -0,1% 0,9996 0,9971 -12,2% EUR/JPY 143,36 -0,0% 143,43 143,16 +9,5% EUR/GBP 0,8726 +0,1% 0,8718 0,8644 +3,9% GBP/USD 1,1442 -0,2% 1,1468 1,1534 -15,4% USD/JPY 143,57 +0,1% 143,49 143,59 +24,7% USD/KRW 1.396,16 -0,2% 1.398,76 1.394,42 +17,4% USD/CNY 7,0153 +0,3% 6,9945 6,9705 +10,4% USD/CNH 7,0254 +0,2% 7,0133 6,9772 +10,6% USD/HKD 7,8489 +0,0% 7,8487 7,8472 +0,7% AUD/USD 0,6705 +0,1% 0,6698 0,6759 -7,7% NZD/USD 0,5966 -0,0% 0,5967 0,6008 -12,6% Bitcoin BTC/USD 19.773,72 -0,3% 19.823,46 20.233,30 -57,2%

Am Devisenmarkt zeigte sich der Dollarindex wenig verändert. Der Euro notierte knapp unter Parität zum Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 85,28 85,1 +0,2% +0,18 +20,2% Brent/ICE 91,14 90,84 +0,3% +0,30 +23,3%

Die Ölpreise gaben nach dem Anstieg des Vortages deutlich um bis zu 3,7 Prozent nach. Der Ölmarkt bewege sich im Spannungsfeld aus Angebots- und Nachfragesorgen, berichten Marktteilnehmer. Aktuell dominiere die Befürchtung, dass konjunkturbedingt weniger Öl nachgefragt werde.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.663,25 1.664,65 -0,1% -1,40 -9,1% Silber (Spot) 19,02 19,25 -1,2% -0,23 -18,4% Platin (Spot) 904,93 907,83 -0,3% -2,90 -6,8% Kupfer-Future 3,50 3,51 -0,3% -0,01 -20,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

KONJUNKTUR CHINA

