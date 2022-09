Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Mit einer Leitzinserhöhung um 75 Basispunkte bei ihrer Ratssitzung am 8. September hat die EZB die Anpassung ihrer Geldpolitik nicht nur weiter beschleunigt, so die Analysten der DekaBank.Sie habe auch in Aussicht gestellt, die Straffung selbst in einem schwächeren wirtschaftlichen Umfeld fortzusetzen und dabei möglicherweise bis in den restriktiven Bereich vorzudringen. Es gehe den Notenbankern vornehmlich um die Signalwirkung, mit der sie einer Zunahme der langfristigen Inflationserwartungen und einem zu starken Anstieg der Löhne entgegenwirken möchten. ...

