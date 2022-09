Die Barrick Gold Aktie (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) konnte in den letzten Wochen im Bereich um 14,50 einen Doppelboden ausbilden (siehe Chart unten), weshalb wir hier am 06.09.22 eine Longposition eröffnet hatten. Nach anfänglichen Zugewinnen bis auf 16,13 kam die Notierung in dieser Handelswoche jedoch wieder deutlicher zurück und rutschte dabei am gestrigen Börsentag auch unter unsere nachgezogene StoppMarke bei 15,22 Euro. Der Trade wurde somit auf Einstand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...