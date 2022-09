NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für L'Oreal von 314 auf 300 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Schönheitsbranche sei entgegen herkömmlicher Weisheiten nicht sicher vor rezessiven Tendenzen, schrieb Analystin Molly Wylenzek in einer am Freitag vorliegenden Studie. Verbraucher dürften den Gürtel künftig enger schnallen, das Wachstum von L'Oreal werde sich in der Folge im kommenden Jahr abschwächen./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2022 / 08:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2022 / 19:05 / ET

FR0000120321