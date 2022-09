Wermelskirchen (ots) -Mit Orange gegen Grau: Wenn der dunkle und regnerische Herbst naht und sich die Sonne immer weniger zeigt, verschlechtert sich bei vielen Menschen die Laune. Auch die derzeitige globale Nachrichtenlage verheißt einen trüben Oktober. Doch gegen das drohende Stimmungstief geht OBI dieses Jahr mit einer besonders gutgelaunten Herbstaktion an und verspricht: "Garten macht glücklich!"Mit "Garten macht glücklich!" handelt es sich nicht etwa um ein reines Werbeversprechen, vielmehr ist die These des sich glücklich Gärtnerns wissenschaftlich belegt: Bereits ein Aufenthalt von rund acht Minuten an einer Kräuter- oder Blumenkiste senkt den Blutdruck um zehn Prozent, verbessert die Atmung, sorgt für einen ruhigeren Puls und eine gleichmäßigere Herzfrequenz, so eine Studie (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1618866720307366) der International Society of Arboriculture.Glücklich und gesund durch GartenarbeitAuch weitere Untersuchungen aus den Niederlanden belegen, dass Gartenarbeit bereits nach einer halben Stunde den Stresspegel um 22 Prozent reduziert - während es Lesen beispielsweise nur um elf Prozent tut. Gärtnern gilt somit als hochwirksame Vorbeugung gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Erschöpfung. So bietet es reichlich Gestaltungs- und Handlungsspielraum, Entschleunigung und jede Menge Frischluft. Dinge, die vielen Menschen im regulären Arbeitsalltag oft fehlen.OBI bringt Glücksbringer-Boxen in deutsche StädteMit Glücksbringer-Boxen, die in den kommenden Wochen kostenlos an unterschiedlichen Standorten in ganz Deutschland verteilt werden, will OBI seine Kunden mit jeder Menge guter Laune im grauen Herbst unterstützen - und so aktiv zur Stressreduktion beitragen.Ein wichtiges Hilfsmittel gegen den drohenden Herbstblues ist der Inhalt der Box, der aus Schaufel, Pflanztrichter und Blumenzwiebeln besteht. So kann man direkt im heimischen Garten, im Schrebergarten oder auf dem Balkon in der Großstadt loslegen - und sich glücklich und stressfrei gärtnern. Allein, oder auch gemeinsam mit anderen.Die Glücksbringer-Boxen enthalten zudem in liebevoll aufbereiteter Form Zahlen und Fakten, die die Initiative "Garten macht glücklich!" und ihren wissenschaftlichen Hintergrund belegen.Eine Portion Happiness für gestresste Pendlerinnen und Pendler in HamburgDamit möglichst viele OBI Kunden in unterschiedlichen Lebens- und Stresssituationen von den Glücksbringern sowie der nachhaltigen Stressreduktion profitieren, werden im September orangene OBI Trucks an unterschiedlichen Stressauslösern - wie zum Beispiel überfüllte Einkaufspassagen oder Bahnhöfe in Großstädten - strategisch positioniert: Bis oben hin vollgepackt mit Glücksbringer-Boxen, Tipps zum Gärtnern und jeder Menge guter Laune gegen den trüben Herbst.Den Anfang machen die Pendlerinnen und Pendler am meistfrequentierten Fernbahnhof der Deutschen Bahn: dem Hamburger Hauptbahnhof. Hier wird OBI am Freitag, den 16. September 2022 von 16.30 bis 20.30 Uhr seine Glücksbringer-Boxen zur Stressreduktion an der Kirchenallee vor der Schifferbörse kostenlos verteilen und aktiv zum Gärtnern aufrufen.Nah dran an den Bedürfnissen der Kunden"Rauszugehen, Dinge aktiv zu gestalten und zu verändern - all das sind Tätigkeiten, die uns dabei helfen, durch eine schwierige Zeit zu kommen. Mit "Garten macht glücklich!" sind wir ganz nah an den Bedürfnissen unserer Kund/innen und befähigen sie, kreativ zu werden und sich persönliche Glücksmomente zu schaffen. Damit tun sie nicht nur sich, sondern auch ihrem Garten oder Balkon etwas Gutes. Mit diesem Ansatz untermauern wir einmal mehr, dass mit OBI alles machbar ist", sagt Falco Stienen, Head of Brand Communication bei OBI.Integrierte Kommunikationsaktion und Happy-Hack-Videos mit Davit AricanIm Rahmen der Initiative "Garten macht glücklich!" erzählt OBI das Thema "Herbstgarten" auf eine bisher ungesehene Weise. Neben der Glücksbringer-Box-Aktion und den orangenen OBI Trucks in deutschen Großstädten gegen das Herbst-Grau, wartet geballte DIY-Kompetenz auf alle Gärtnerinnen und Gärtner: So wird der Home & Gardening-Experte Davit Arican (https://www.instagram.com/davitarican/?hl=de) in Kooperation mit OBI in kurzen Happy-Hack-Videos Ideen und Tipps teilen, mit denen sich durch Gartenarbeit sowohl das persönliche als auch das Wohlbefinden des Gartens steigern lässt.Die glücksbringende Aktion wird reichweitenstark in allen digitalen Kanälen veröffentlicht. Auf dem OBI Instagram-Kanal (https://www.instagram.com/obi_baumarkt_/?hl=de) gibt es im Aktionszeitraum viele spannende Infos; Tipps und Ideen rund um das Thema Gartenglück, die auch von regional aktiven Influencern und Content Creatorn sowie Online-Communities aufgegriffen werden.Pressekontakt:OBI Group Holding SE & Co. KGaAAlbert-Einstein-Str. 7-942929 WermelskirchenTel: 02196/ 76 0Fax: 02196/ 76 1019E-Mail: presse@obi.deOriginal-Content von: OBI Group Holding, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163911/5322685