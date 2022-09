London (www.anleihencheck.de) - Die Leitzinsen in den USA dürften bis Anfang 2023 auf 4,25 Prozent klettern, erwartet Mark Dowding, Chief Investment Officer bei BlueBay Asset Management.Das könnte zu einer Abkühlung der Konjunktur führen."Die Anleiherenditen seien nach Veröffentlichung der Inflationsdaten in den USA in dieser Woche sprunghaft angestiegen. Das habe zu einer abrupten Trendumkehr bei Risikoanlagen geführt. Da die Kerninflation im August bei 6,3 Prozent gelegen habe - nach 5,9 Prozent im Vormonat - werde davon ausgegangen, dass dies die FED unter Druck setze, sich in den kommenden Monaten weiter in eine restriktivere Richtung zu bewegen. Für die kommenden drei Sitzungen seien Zinserhöhungen um insgesamt 200 Basispunkte eingepreist. ...

