Deutsche Post -4.83% Lumpe (NACHAL): - VK Deutsche Post - Wie bereits beim Einstieg im März gesagt, wurde ein zyklischer Wert wie die Deutsche Post mit einem StopLoss versehen, diese Verlustbegrenzung wurde nun erreicht und der Verkauf durchgeführt. (16.09. 10:07) >> mehr comments zu Deutsche Post: www.boerse-social.com/launch/aktie/deutsche_post_ag SFC Energy -1.85% FGCapital (MNW2018): Nachtrag: SFC Energy meldete am 13.09.2022 die Halbjahreszahlen und bestätigte die Prognise für 2022 Hier konnte man bisher einen deutlichen Anstieg in den Umsätzen und auch im Auftragsbestand erkennen. In der bereinigten Ebitda Marge lag man leider unter den HJ1 Zahlen 2021, daher bleibt diese Entwicklung hier genau zu ...

