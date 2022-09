Wien (www.anleihencheck.de) - Die US-Verbraucherpreise stiegen im August stärker als erwartet, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Sinkende Spritpreise hätten im Vorfeld der Inflationsveröffentlichung Hoffnung geschürt, dass der allgemeine Preisdruck nachlassen könnte, was sich auch in sinkenden Inflationserwartungen widergespiegelt habe. Der Rückgang der Energiepreise habe auch dazu geführt, dass die Gesamtrate der Inflation von 8,5% im Juli auf 8,3% p.a. im August gesunken sei. Der Blick falle aber sehr schnell auf den Anstieg der Kernrate von 5,9 auf 6,3% p.a., was zudem einem Anstieg der monatlichen Dynamik bedeute (0,6% p.m.). ...

