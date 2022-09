Nachlese Podcast Donnerstag. Audio Link zur Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/3357 , alle unter http://www.christian-drastil.com/podcast ) - Eine private Sanktionsliste vom Anbieter Six macht Ärter. Auf dieser Liste ist Warimpex gelandet, man begründet das lt. Homepage damit, damit man keine Geldbussen bekommt. Aber lt. Warimpex-Aussendung spricht Six nicht mit Warimpex, weil Warimpex kein Kunde von Six ist. Und das erinnert mich an ESG-Rating-Erfahrungen einiger Unternehmen. Das mit der ersten - mir bekannten privaten- Sanktionsliste (Warimpex ist auf keinen offiziellen) macht mir also Sorgen, weil es Folgeschäden bringen kann (Depotzugehörigkeiten, Zwangsverkäufe, Market Maker, etc.). - Podcast Tipp des Tages ist Broke und Broker von Sebastian ...

