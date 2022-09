Seit gestern ist bekannt, dass der langjährige Shell-CEO Ben van Beurden zum Jahresende von Bord gehen und von Wael Sawan ersetzt wird. Daraufhin haben einige Experten die Aktie genauer unter die Lupe genommen. So hat etwa die RBC die Einstufung für Shell auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3.200 Pence belassen. In den vergangenen Monaten habe es bereits Spekulationen um eine Ablösung des Chefs Ben van Beurden gegeben, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. ...

