Die Schweizer an der NYSE notierte Sportmarke On hat einen neuen Schuh, den Cloudprime, entwickelt. Dabei handelt es sich um den ersten Schuh, der mit Kohlenstoff-Emissionen hergestellt wurde. On arbeitet dabei mit LanzaTech, Technip Energies und der OMV-Tochter Borealis zusammen. Laut On ist dies ein Meilenstein in den Bestrebungen, Alternativen zu erdölbasierten Ressourcen zu finden. Der Cloudprime besteht aus CleanCloud EVA-Schaum und wird aus Kohlenstoffemissionen als Rohstoff hergestellt. Borealis stellt den EVA-Schaumstoff für den CleanCloud her. (Der Input von BSNgine für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 16.09.)

