Leipzig (ots) -Über den aktuellen Personalmangel, seine Auswirkungen und Konzepte, diese Entwicklung aufzuhalten, diskutiert Moderator Andreas F. Rook bei "Fakt ist! Aus Dresden" am Montag, 19.09.2022, mit seinen Gästen: Bereits 20.30 Uhr als Livestream bei MDR.DE, 22.10 Uhr im MDR-Fernsehen sowie in der ARD-Mediathek.Supermärkte und Bäckereien verkürzen ihre Öffnungszeiten, weil das Personal fehlt. Busse fallen aus, weil es nicht genügend Fahrer gibt. Bäder bleiben geschlossen, weil es zu wenige Schwimmmeister gibt. Was früher ein Problem der Chefs war, bekommen inzwischen die Verbraucher zu spüren: Deutschland gehen die Arbeitskräfte aus. Fast zwei Millionen Stellen sind unbesetzt - ein Rekord. Wie lässt sich diese Entwicklung noch aufhalten?Mit flexiblen Arbeitszeiten oder einer 4-Tage-Woche, sagen die Optimisten. Doch in welchen Unternehmen ist das umsetzbar? Und lässt sich das finanzieren?Die Bundesregierung sieht eine Lösung in mehr Zuwanderung. Zugleich klagen Unternehmen über hohe bürokratische Hürden, wenn sie ausländische Fachkräfte anwerben und beschäftigen wollen. Und bei der Anerkennung von Abschlüssen hinkt Deutschland hinterher - selbst bei Ärztinnen und Lehrern, die hierzulande dringend gebraucht werden."Wer macht künftig unsere Arbeit?" - darüber diskutieren am Montagabend bei "Fakt ist! Aus Dresden" u.a.:· Jörg Dittrich, Dachdeckermeister und Präsident Handwerkskammer Dresden· Steffi Burkhart, Psychologin und Publizistin· Martin Dulig (SPD), Wirtschaftsminister Sachsen· Silke Übelmesser, VWL-Professorin Uni Jena