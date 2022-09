Ein Bündnis mehrerer Energieverbände fordert, die Tiefe Geothermie mit einem Geothermie-Erschließungsgesetz schneller voranzubringen. Was in dem Gesetz für die Erschließung der Geothermie geregelt sein sollte, stellen der Wärmenetze-Verband AGFW, der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE), der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), der Bundesverband Geothermie (BVG) und der Verband kommunaler Unternehmen e. V. (VKU) in einem gemeinsamen Positionspapier dar. Sie stellten das Papier ...

