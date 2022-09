Wien (www.fondscheck.de) - Die Schweizer Investmentboutique The Singularity Group baut ihr Team weiter aus, so die Experten von "FONDS professionell".Pierre Guillier sei als neuer Investment Director, Shiko Ben-Menahem als Director of Research zum Unternehmen gestoßen.Guillier komme von Lombard Odier Asset Management, wo er als Client Portfolio Manager für aktive Aktienfonds verantwortlich gewesen sei. Davor sei er mehrere Jahre als Produktspezialist für Aktien- und Rohstofffonds bei GAM tätig sowie bei BNP Paribas Securities Services als Risikoanalyst gewesen. ...

