Die Anleger sehen bei Adidas kein Licht am Ende des Tunnels - die Aktie des Sportartikelherstellers steht auch am Freitag unter Druck und verliert zwei Prozent auf 133,72 Euro. Es ist der tiefste Stand seit 2016. Verbessert sich das Sentiment nicht alsbald, könnte es noch deutlich bitterer für Adidas-Aktionäre werden.Die Adidas-Aktie fällt schon seit Monaten wie ein Stein. Seit dem Hoch vom November 2021 hat das Unternehmen 55 Prozent der Marktkapitalisierung eingebüßt. Am Freitag belastet ein Analystenkommentar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...