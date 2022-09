Am Freitag treibt die Anleger neben den schon länger währenden Inflations-, Zins- und Konjunktursorgen auch der grosse Verfall an den Terminbörsen um.New York - Die Talfahrt an den US-Aktienmärkten hat sich am Freitag fortgesetzt. Nach den zuletzt wieder überraschend hohen Inflationszahlen bleiben Anleger vor der erwarteten Zinserhöhung der US-Notenbank am Mittwoch vorsichtig. Fest gerechnet wird damit, dass die Fed den Leitzins erneut um 0,75 Prozentpunkte anhebt, aber auch ein ganzer Punkt gilt als möglich. Der Dow Jones Industrial verlor im...

