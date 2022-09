Einblicke, wie Decision Intelligence Unternehmensdaten in neue Geschäftsfelder und Einnahmequellen verwandeln kann

Chief Technology Officer und Mitbegründer von Pyramid Analytics (Pyramid), Avi Perez, wird gemeinsam mit Will Blake, Chief Technology Officer von CRU, einem globalen Anbieter von Business Intelligence und Beratungsdienstleistungen für die weltweite Metall-, Bergbau- und Düngemittelindustrie, auf der Big Data LDN (London) am Mittwoch, den 21. September um 12:40 Uhr BST im Olympia London eine Tagung abhalten. Dieser historisch-viktorianische Ausstellungsort wurde 1886 errichtet und liegt nur wenige Schritte vom TfL-Bahnhof Kensington (Olympia) entfernt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220916005062/de/

CRU is a global provider of business intelligence and consulting services for the global metals, mining and fertilizer industries. The headquarters of CRU is located in the heart of London. Will Blake, Chief Technology Officer, will discuss how CRU uses prescriptive analytics and Decision Intelligence from Pyramid within its data analytics pipelines, better equipping customers to tackle key decisions within the commodity markets.