Köln (ots) -Anlässlich des Todes von Fritz Pleitgen ändert das WDR Fernsehens kurzfristig sein Programm und zeigt in den kommenden Tagen Filme, Reportagen und Interviews, die an den früheren WDR-Intendanten erinnern. WDR 5 sendet in der Nacht von Freitag auf Samstag ab 0.00 Uhr in einer Spezialsendung den Podcast "Fritz Pleitgen - Sein Leben". Außerdem erinnert das WDR Radio in den kommenden Tagen im laufenden Programm mit Nachrufen, Interviews und Stimmen von Hörer:innen an Fritz Pleitgen.Das Programm der kommenden Tage in der Übersicht:WDR Fernsehen am Freitagabend: (16.9.2022)20.15 Uhr: "Fritz Pleitgen - Zeuge seiner Zeit" - Ein Film von Klaus Martens (Redaktion: Udo Grätz)21.30 Uhr: "WDR aktuell" mit dem Interview von Fritz Pleitgen im Kölner Treff vom April 2022ab 22 Uhr: "Kölner Treff" wie ausgewiesenab 23.45 Uhr: DAS ERSTE wiederholt "Fritz Pleitgen - Zeuge seiner Zeit"]WDR 5 am Freitag und Samstag (16./17.9.2022)0.00 bis 5.00 Uhr: WDR 5 Spezial "Fritz Pleitgen - Sein Leben"Ein Podcast von Jochen RauschEnde 2021 hatte der WDR den Podcast veröffentlicht, in dem Fritz Pleitgen im Gespräch mit Jochen Rausch über seinen Berufs- und Lebensweg erzählt.Alle Folgen gibt es auch in der ARD Audiothek:https://www.ardaudiothek.de/sendung/fritz-pleitgen-sein-leben/95315182/WDR Fernsehen am Samstag (17.9.2022)ab 21.45 Uhr: "Die lange Pleitgen-Nacht" (313 Minuten) - mit folgenden Filmen:Väterchen Don - Der Fluss der KosakenDie Rockies - Der Traum vom alten WestenMitten in Deutschland - Nowosibirsk ist nicht mehrDurch den wilden KaukasusAuslandsreporter: Pleitgen aus USA - CowboysWiedersehen mit dem WeihnachtslandLarissa Bogoras - Der stille Sieg über Kreml und KerkerWDR Fernsehen am Sonntag (18.9.2022)ab 11.35 Uhr: Reise-Filme mit Fritz PleitgenDer ehemalige WDR-Intendant Fritz Pleitgen war am 15.09.2022 gestorben. Er arbeitete seit 1963 für den WDR, von 1995 bis 2007 als Intendant des Senders.Fotos finden Sie unter ard-foto.dePressekontakt:WDR KommunikationKommunikation@wdr.de0221 220 7100Besuchen Sie auch die Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5322969