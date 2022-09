Kalenderwoche 37 (12.09. bis 16.09.22) am KMU-Anleihemarkt - die Semper idem Underberg AG ist aktuell mit ihrer neuen sechsjährigen Anleihe 2022/28 (ISIN: DE000A30VMF2) auf Investoren-Suche. Derzeit können Alt-Anleger ihre Schuldverschreibungen in neue Anleihen des Spirituosenherstellers tauschen, ab der kommenden Woche startet zudem das öffentliche Angebot für die 75 Mio. Euro-Anleihe, deren jährlicher Zinskupon zwischen 5,0% und 6,0% liegen wird. "Die Underberg-Gruppe ist heute deutlich besser aufgestellt als bei der letzten Emission 2019. Aber das Marktrisiko und die aktuelle Marktvolatilität sind deutlich größer. Dieser Realität können wir uns nicht entziehen und möchten dennoch jetzt frühzeitig Sicherheit für die nächsten Jahre schaffen. Wir haben unter Beweis stellen können, wie robust und krisenfest unser Geschäftsmodell ist. Neben den Anleihen haben wir in den vergangenen Jahren auch Zins- und weitere Tilgung für unser letztes Bankdarlehen geleistet. Dieses ist nun vollständig abbezahlt. Wenn man diese Aufwendungen berücksichtigt, ist entsprechend auch ein höherer Kupon für uns finanzierbar. Zudem rechnen wir mit weiterem Wachstum im operativen Geschäft", so Underberg-CFO Michael Söhlke im Gespräch mit der Anleihen Finder Redaktion in dieser Woche.

Der Hafeninfrastrukturbetreiber R-LOGITECH S.A.M. emittiert eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe 2022/27 mit einem Volumen von bis zu 250 Mio. Euro. Die Anleihe ...

