Vorübergehend bekämen wir noch zweistellige Inflationsraten, sagt Robert Halver von der Baader Bank. Das Schlimmste sei jedoch überstanden. "Wir bleiben dem Aktienmarkt treu", sagt er im Interview mit wallstreet:online TV. Noch weniger Öl und Gas könne Putin ohnehin nicht liefern und wenn die Absatzmöglichkeiten in China sich verbessern, seien das Gründe, wieder in den Markt zu gehen, so der Kapitalmarktstratege. Von welchen Werten er überzeugt ist und unter welchen Umständen er die deutschen Industrieunternehmen wieder auf dem aufsteigenden Ast sieht, erfahren Sie bei w:o TV. Kapitel: 00:00 Einleitung 00:14 Inflationsentwicklung 01:51 Großhandelspreise 03:05 Zinsangst 05:13 Aktienmärkte 07:08 USA vor Europa