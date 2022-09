Wochenausblick. DAX schließt mit deutlichen Verlusten. Fed im Blickpunkt!

Richard Pfadenhauer,

UniCredit Bank

Dem starken Auftakt in die Handelswoche folgte den Rest der Woche Katerstimmung. Durchwachsene Wirtschaftsdaten, Spekulationen auf eine restriktivere Zinspolitik und die zunehmende Angst vor einer Rezession drückten die Notierungen in Europa und den USA im Wochenvergleich deutlich nach unten. So verlor der DAX gegenüber der Vorwoche rund 2,4 Prozent auf 12.760 Punkte und der EuroStoxx50 rund 1,6 Prozent auf 3.500 Punkte. Positiv festzuhalten ist nur, dass die jeweiligen Monatstiefs nicht unterschritten wurden. Allerdings wartet in der kommenden Woche eine Fülle von Wirtschaftsdaten und vor allem die Zinsentscheidungen zahlreicher Notenbanken auf die Investoren. Besonders im Fokus steht dabei die US-Fed.

An den Anleihemärkte bereiteten sich einige Anleger bereits auf einen größeren Zinsschritt vor. Die Rendite 10jähriger Staatspapiere erreichte mit rund 3,45 Prozent den höchsten Stand seit Juni. Bei vergleichbaren europäischen Staatspapieren ließ die Aufwärtsdynamik in der Rendite zwar merklich nach. Gleichwohl sind die Trends auch hier aufwärtsgerichtet. Die Entwicklungen an den Anleihemärkten und ein anhaltend starker US-Dollar drückt auf die Notierungen von Edelmetallen. Der Goldpreis verlor zeitweise 50 US-Dollar und sank auf den tiefsten Stand seit Oktober 2020. Der Ölpreis pendelte derweil im Bereich der Vorwoche.

Unternehmen im Fokus

Knapp ein Viertel der DAX-Mitglieder konnte in der abgelaufenen Woche gegen den Trend zulegen. Auf der Einkaufsliste vieler Investsoren fanden sich vor allem Versicherungstitel wie Allianz, Hannover Rück und Münchener Rück. sowie die Aktie der Deutschen Bank. Finanzwerte zählen zu den Gewinner steigender Renditen. Am Ende des DAX-Wochenrankings zeigten sich die Anteilsscheine von MTU Aero Engines, Sartorius und Siemens Healthineers. In der zweiten Reihe verlor Kion gegenüber der Vorwoche über ein Drittel. Auch bei Befesa, Nemetschek, Uniper und zahlreichen weiteren Titeln waren zweistellige Kursverluste zu beobachten. Die Angst vor einer Rezession drückt auf die Notierungen. Am Montag vollzieht die Deutsche Börse die Indexanpassungen in den DAX-Indizes. Dabei wird unter anderem Siemens Energy die Aktie von HelloFresh im DAX ersetzen und im MDAX die Anteilsscheine von Cancom, Grand City und Uniper durch Adtran Holdings, Hella und Stabilus ausgetauscht.

Porsche könnte kommende Woche Details zum geplanten Börsengang gekanntgeben. Airbus und Henkel laden jeweils zum Kapitalmarkttag. Suse veröffentlicht Daten zum abgelaufenen Geschäftsquartal.

Wichtige Termine

MONTAG, 19. SEPTEMBER

Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestandsindex und Reichweiten) in Deutschland, Juli 2022

Bemerkungen von EZB-Aufsichtsratsmitglied Fernandez-Bollo auf der von der International Bar Association organisierten Corporate Governance-Konferenz

EZB-Vizepräsident de Guindos hält eine Rede auf der von der Banco Sabadell veranstalteten Jahrestagung Consejos Consultivos in Madrid

EZB-Bankenaufseher Enria nimmt an einer Podiumsdiskussion auf der Jahreskonferenz des Single Resolution Board teil

DIENSTAG, 20. SEPTEMBER

US-Notenbank Fed beginnt ihre zweitägige Zinssitzung

Zinsentscheid der chinesischen Zentralbank

Erzeugerpreise gewerblicher Produkte in Deutschland, August 2022

Vorabveröffentlichung des Economic Bulletin über die jüngsten Veränderungen in der Verteilung der Inflationserwartungen

Eurozone: Leistungsbilanz, Juli 2022

Federal Reserve Bank of Philadelphia veröffentlicht den Nonmanufacturing Business Outlook Survey, September

Vereinigte Staaten: Wohnbaubeginne, August 2022

Rede von EZB-Bankenaufseherin McCaul bei der 17. jährlichen European Leveraged Finance Conference

EZB-Chefin Lagarde hält Karl-Otto Pöhl-Vorlesung, organisiert von der Frankfurter Gesellschaft für Handel, Industrie und Wissenschaft in Frankfurt

MITTWOCH, 21. SEPTEMBER

Bank von Japan beginnt ihre zweitägige Zinssitzung

Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten, vorläufige Ergebnisse), August 2022

EZB Vorabveröffentlichung des Economic Bulletin zu Fiskalpolitik zur Abmilderung des Klimawandels im Euroraum

Zinsentscheid der US-Notenbank Fed - 2030 Pk

DONNERSTAG, 22. SEPTEMBER

Zinsentscheid der Bank von Japan

Frankreich: Geschäftsklima, September 2022

Sitzung des Erweiterten EZB-Rates (General Council)

Der stellvertretende Gouverneur der Riksbank, Ohlsson, spricht vor der westschwedischen Handelskammer über Inflation, steigende Zinssätze und die internationale Lage

Schweizerische Nationalbank (SNB), Zinsentscheid und PK mit Präsident Jordan

Eurozone: EZB veröffentlicht Wirtschaftsbericht (Economic Bulletin 6)

Zinsentscheid der norwegischen Zentralbank

Bundesverband deutscher Banken, Konjunkturausblick

Zinsentscheid der Bank of England und Protokoll der geldpolitischen Sitzung

Der stellvertretende Gouverneur der Riksbank, Flodén, eröffnet das Seminar "Fastighet och finans" und erörtert die geldpolitischen Entscheidungen und die Maßnahmen der Riksbank zur Inflationskontrolle in der Business Arena Stockholm 2022

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe KW37

USA: Leistungsbilanz Q2

Eurozone: Verbrauchervertrauen, September 2022, vorläufig

USA: Frühindikatoren, August 2022

Rede von EZB-Direktorin Schabel in Luxemburg beim Network Luxemburg - Frankfurt Financial Professionals

FREITAG, 23. SEPTEMBER

Bauhauptgewerbe (Auftragseingangs- und Umsatzindex) Deutschland, Juli

Preise für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex) Deutschland, Q2

Spanien: BIP Q2, endgültig

Deutschland: S&P Global Einkaufsmanagerindex (Industrie, Service, Composite), September 2022, vorläufig

Eurozone: S&P Global Einkaufsmanagerindex (Industrie, Service, Composite), September 2022, vorläufig

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 12.825/13.170/13.430/13.700/13.920/14.100 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.400/12.620 Punkte

Der DAX schloss die Woche mit deutlichen Verlusten und nahm Kurs auf die Unterstützungsmarke bei 12.620 Punkten. Diese Level werden Investoren in den kommenden Tagen streng beobachten. Solange die Marke hält, könnten die Bullen ihre Chance suchen und den Index in Richtung 12.825/13.170 Punkte treiben. Kippt der Index allerdings unter 12.620 Punkte droht eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis 12.400 Punkte. Maßgeblichen Einfluss dürften die Spekulationen und schließendlich die Entscheidung der Fed auf den Aktienindex haben.

DAXin Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 11.02.2021 - 16.09.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAXin Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 17.09.2014- 16.09.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Faktorzertifikate Long auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX HB9WK8 6,65 15 12.094,030426 12.525,787312 Open End DAX HB9WK6 8,18 10 11.662,138801 12.310,553718 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 16.09.2022; 17:40 Uhr

Faktorzertifikate Short auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX HB9WKA 9,92 -15 13.819,45949 13.386,910408 Open End DAX HB9WKB 8,03 -20 13.603,513796 13.279,750168 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 16.09.2022; 17:40 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Faktor-Zertifikaten und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

