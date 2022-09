Palantir-Aktionäre müssen heute eine schallende Ohrfeige einstecken. Der Kurs rauscht nämlich rund drei Prozent in den Keller. Diese Negativ-Performance reicht für den unangefochtenen letzten Platz. Droht hier nun der totale Kollaps oder ist das nur ein kurzes Luftholen?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Kursverlauf von Palantir der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Palantir-Analyse einfach hier klicken.

Die Bullen sollten jetzt erst einmal in Deckung gehen. Denn Palantir rutscht immer weiter in Richtung einer wichtigen Unterstützung. Derzeit reicht ein Rutsch von rund neun Prozent, um auf neue 4-Wochen-Tiefs zu fallen. Dieser untere Wendepunkt lag bisher bei 7,17 USD. Die nächsten Stunden und Tage werden also ...

Den vollständigen Artikel lesen ...