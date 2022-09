San Carlos, Kalifornien (ots/PRNewswire) -- Zusammenschluss von drei Unternehmen, die von der Risikokapitalfirma ATP gegründet wurden - Gala Therapeutics, Galaxy Medical und Galvanize Therapeutics - zu einem einzigen Unternehmen, das auf der Energieplattform Aliya Pulsed Electric Field (PEF) basiert- Galvanize entwickelt und vermarktet Systeme für chronische Bronchitis-Symptome, Herzrhythmusstörungen, solide Tumore und die Verabreichung von Medikamenten- Finanzierungsrunde über 100 Millionen Dollar unter der Leitung von Fidelity Management & Research Company mit Beteiligung von ATP, Intuitive Surgical und Gilmartin Capital- Galvanize gibt bekannt, dass sein Aliya-System für die Ablation von Weichgewebe vor kurzem von der US Food and Drug Administration 510(k) zugelassen wurde; sein RheOx®-System hat das CE-Zeichen für die Behandlung von chronischen Bronchitis-Symptomen, und sein CENTAURI-System hat das CE-Zeichen für die Behandlung von paroxysmalem Vorhofflimmern erhaltenGalvanize Therapeutics, Inc., ein biomedizinisches Plattformunternehmen im kommerziellen Stadium, das an der Konvergenz von Technik, Biologie und Gesundheitsversorgung arbeitet, gab heute den Abschluss einer Serie-B-Finanzierung in Höhe von 100 Millionen US-Dollar bekannt, um seine einzigartige Aliya Pulsed Electric Field (PEF)-Energieplattform für die Behandlung von chronischen Bronchitis-Symptomen, Herzrhythmusstörungen, soliden Tumoren und für die Verabreichung von Medikamenten voranzutreiben und zu vermarkten. Galvanize wurde von der Risikokapitalgesellschaft für Biowissenschaften ATP (Apple Tree Partners) gegründet und aufgebaut, ursprünglich als drei Unternehmen - Gala Therapeutics, Galaxy Medical und Galvanize Therapeutics -, die vor kurzem zu einem Unternehmen unter dem Namen Galvanize Therapeutics fusionierten. Die Finanzierungsrunde wurde von Fidelity Management & Research Company geleitet, mit Beteiligung von Intuitive Surgical, ATP und Gilmartin Capital."Wir sind sehr erfreut über dieses Vertrauensvotum unserer Investoren in unsere Technologieplattform und unser Team, da wir bestrebt sind, Patienten auf der ganzen Welt transformative elektrochirurgische Therapien anzubieten", sagte Dr. Jonathan Waldstreicher, Gründer und CEO von Galvanize Therapeutics und Partner bei ATP. "Wir haben die anpassbare Aliya-Energieplattform entwickelt, um Patienten in einer Vielzahl von schwierigen Krankheitskategorien zu helfen, und die Integration unserer marktspezifischen Strategien und innovativen Produkte in Galvanize ist ein spannender Meilenstein in der Umsetzung unserer Vision. Wir investieren in erheblichem Umfang, um die Sicherheit zu beweisen und verbesserte Ergebnisse bei unseren ersten klinischen Zielen zu zeigen, und wir erforschen weiterhin zusätzliche Anwendungen der Plattform."Ausgehend von der Krankheitsbiologie und der Frage, wie Energie die Zellphysiologie verändern kann, entwickelte Galvanize die Aliya-Energieplattform zur Erzeugung von Hochspannung und hochfrequentem elektrischem Strom, um die Zellfunktionen im Gewebe zu beeinträchtigen. Im Gegensatz zu anderen Ablationsmodalitäten ist die Aliya-Energie nicht thermisch. Die elektrischen Wellenformen sind so konzipiert, dass sie über einzelne monopolare Elektroden abgegeben werden, um konsistentere und vorhersehbarere Behandlungszonen mit minimaler Muskelkontraktion zu ermöglichen, die zuvor bei Hochspannungstechnologien auftraten.Eine Kernplattform, mehrere ZieleGalvanize entwickelt und vermarktet seine Energieplattform für verschiedene Indikationen und passt seine Kerntechnologie für jede Anwendung an:- Chronische Bronchitis: Das RheOx®-System ist eine minimal-invasive bronchoskopische Therapie, die die abnormen schleimproduzierenden Zellen in den Atemwegen von Patienten mit chronischer Bronchitis reduziert. RheOx besitzt das CE-Zeichen und wurde vor kurzem in ausgewählten Krankenhäusern in Italien, der Schweiz, Dänemark und Deutschland eingeführt, wobei jede Woche neue Kunden RheOx einsetzen. Nachdem die US-Arzneimittelbehörde (FDA) RheSolve den Status "Breakthrough Device Designation" zuerkannt hat, werden derzeit in den USA und in Europa Patienten in die klinische Studie aufgenommen, um einen Antrag auf Marktzulassung (PMA) für RheOx in den USA zu unterstützen.- Herzrhythmusstörungen: Das CENTAURI-System unterbricht abweichende elektrische Signale im Herzen, die Herzrhythmusstörungen, einschließlich Vorhofflimmern, verursachen. CENTAURI liefert eine neuartige, proprietäre Wellenform und ist mit mehreren auf dem Markt befindlichen Kathetern und Mapping-Systemen kompatibel. CENTAURI hat das CE-Zeichen und wird derzeit in Europa eingeführt.- Weichteilablation: Das Aliya-System hat vor kurzem die 510(k)-Zulassung der FDA für die Weichteilablation erhalten. Über eine einzige perkutane Elektrode, die in das Zielgewebe eingeführt wird, gibt der Arzt eine vorprogrammierte Energiedosis ab. Aliya wird jetzt in ausgewählten Krankenhäusern in den USA eingeführt.- Immuno-Onkologie: Die Aliya-Energieplattform wird zur Behandlung von soliden Tumoren untersucht, indem der PEF-vermittelte Zelltod mit der Bildung von Neoantigenen kombiniert wird, um das Immunsystem des Patienten zur Aktivierung gegen den Tumor anzuregen. Galvanizes präklinische Daten und frühe klinische Daten aus der INCITE-ES-Studie, die außerhalb der USA durchgeführt wurde, haben Signale der Immunaktivierung gezeigt.- Verabreichung von Medikamenten: Ein System zur lokalen Verabreichung von therapeutischen Wirkstoffen befindet sich in der Entwicklung.RheOx und CENTAURI wurden in den ATP-Portfoliounternehmen Gala Therapeutics (gegründet 2015) bzw. Galaxy Medical (gegründet 2020) entwickelt, die nun beide Teil von Galvanize Therapeutics sind."ATP tätigt Investitionen, um unglaubliche wissenschaftliche Erkenntnisse in Behandlungen umzusetzen, die Leben verändern können, und ich glaube, dass die Energieplattform Galvanize PEF ein Beispiel für die bemerkenswerten Durchbrüche ist, die wir mit unserem einzigartigen Investitions- und Inkubationsmodell erzielen können", sagte Dr. Seth Harrison, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von ATP. "ATP hat über Jahre hinweg in den Aufbau einer anpassungsfähigen therapeutischen Geräteplattform investiert, die in der Lage ist, einige der hartnäckigsten medizinischen Probleme zu lösen, für die es bisher noch keine Medikamente gibt, und es ist erfreulich zu sehen, dass diese Vision Wirklichkeit wird. Das Team von Galvanize hat geniale Lösungen für Patienten und ihre Ärzte entwickelt, die sie nun tagtäglich in die Gesundheitssysteme einbringen."Doug Godshall, Präsident und CEO von Shockwave Medical und Vorsitzender von Saluda Medical, der zuvor Vorsitzender von Gala Therapeutics war, wurde zum Vorsitzenden des Vorstands von Galvanize Therapeutics ernannt. Herr Godshall kommentierte: "Bei Gala konnten wir in den letzten Jahren beobachten, welche lebensverändernden Ergebnisse RheOx bei geschwächten Patienten mit chronischer Bronchitis erzielen kann, und ich freue mich darauf, mit dem gesamten Galvanize-Team zusammenzuarbeiten, wenn es seine Bemühungen ausweitet." Er fügte hinzu:"Galvanize ist einzigartig, weil Jon und sein talentiertes Team eine einzige, hoch entwickelte Technologie für drei einzigartige klinische Anwendungen entwickelt haben. Mit einem umfangreichen Portfolio an klinischen Studien, die bereits laufen, bin ich sehr beeindruckt von dem, was das Team bisher erreicht hat, und ich bin begeistert von den bedeutenden Auswirkungen, die Galvanize für ein breites Spektrum von Patienten haben wird."Informationen zu Galvanize TherapeuticsGalvanize Therapeutics hat sich zum Ziel gesetzt, der weltweit führende Anbieter von medizintechnischen Innovationen zu werden, die biologische Prozesse zur Behandlung einer Reihe von Krankheiten vorantreiben, angefangen bei der Behandlung von chronischen Bronchitis-Symptomen, Herzrhythmusstörungen und soliden Tumoren. Galvanize wurde 2022 von ATP (Apple Tree Partners) gegründet, hat seinen Hauptsitz in San Carlos, Kalifornien, und erforscht und vermarktet seine revolutionäre Aliya Pulsed Electric Field (PEF) Energieplattform in den Vereinigten Staaten und Europa. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.galvanizetx.com.