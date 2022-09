Für die Aktie Dynacert aus dem Segment "Construction & Farm Machinery & Heavy Trucks" wird an der heimatlichen Börse Toronto am 16.09.2022, 19:05 Uhr, ein Kurs von 0.245 CAD geführt. Dynacert haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 5 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 5 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...