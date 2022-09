Die Teuerungsrate in den USA ist von 8,5 Prozent im Juli auf 8,3 Prozent im August gesunken - weniger als von Marktexperten angenommen. Markus Sievers, der den Apano-Stimmungsindex verantwortet, ist dennoch guter Dinge.

Der apano-Stimmungsindex kann Auskunft darüber geben, wie tief es an den Aktienmärkten noch geht. "Nach unten werden gerade Widerstände getestet", sagt Markus Sievers, Fondsberater bei apano. Seiner Meinung nach könnte der S&P 500 sein Minimum bei 3.900 Punkten erreicht haben. Insgesamt rechnet Sievers weiterhin mit einer hohen Volatilität an den Märkten. Aber warum auch in diesen schwierigen Börsenzeiten kein Weg an Aktien vorbeiführt und wann es an den Märkten wieder aufwärts gehen könnte, sehen Sie bei w:o TV.

Moderation: Martin Kerscher, Text: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion



Enthaltene Werte: US78378X1072,2455711