Immobilienkrise, kaum noch Wachstum, hohe Jugendarbeitslosigkeit - die Aussichten in China waren schon mal besser. Trotzdem: Der WANT Index mit Weibo, Alibaba, Netease und Tencent hat sich seit März relativ stabil gehalten. Ein gutes Zeichen?Am Dienstag war es mal wieder so weit: Angesichts der Inflationsdaten aus den USA geriet der Nasdaq 100 extrem unter Druck. Alle Aktienkurse im Minus - bis auf einen. Der chinesische Gaming- und Internetkonzern Netease behauptete sich lange Zeit im Plus und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...