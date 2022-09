Nur eine Richtung kannte in der vergangenen Woche Allianz. Immerhin beträgt das Plus im Vergleich zur Vorwoche rund 3,67 Prozent. Mit Zugewinnen beendete der Titel insgesamt drei der fünf Handelstage. Heftig gejubelt hatte Allianz am Montag mit einem Plus von 5,00 Prozent. War das der Startschuss eines neuen Höhenflugs?

Dieser Kursschub lässt die Bullen regelrecht vor Freude tanzen. So reichen aktuell wenige feste Sitzungen zum Erreichen eines neuen Kaufsignals. So genügt dem Titel ein weiterer Anstieg von rund zwei Prozent für neue 4-Wochen-Hochs. Dieses ...

