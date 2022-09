Es ist ein Lichtblick in einer doch überschaubaren bis tristen Zeit an der Börse. VWs Luxus-Tochter Porsche drängt an die Börse. Spätestens Anfang Oktober sollen die Papiere der Porsche AG auf dem Parkett handelbar sein - und der Hype ist schon deutlich spürbar, denn bereits jetzt stehen Investoren für den Börsengang des Jahres Schlange. Doch was können Anleger wirklich von der Aktie erwarten? Porsche ist als Marke global bekannt und wird von vielen als Statussymbol gesehen. Darüber hinaus weiß ...

Den vollständigen Artikel lesen ...