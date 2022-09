Valneva und IDT Biologika beenden ihre COVID-19-Zusammenarbeit. In Anbetracht der reduzierten Bestellung der Europäischen Kommission hat Valneva die Herstellung des Impfstoffs eingestellt und wird IDT als Entschädigung bis zu 36,2 Mio. Euro in bar und den Gegenwert von 4,5 Mio. Euro in Form von bestimmten, von Valneva angeschafften Geräten zahlen, wie es heißet. Gemäß der im November 2021 unterzeichneten Vereinbarung hat IDT Biologika den VLA2001-Impfstoff in seinen Anlagen der Biosicherheitsstufe 3 in Deutschland hergestellt, und Valneva hat die bisher von IDT hergestellten Chargen gekauft, erklärt Valneva. Valneva hat mit der Auslieferung von VLA2001-Dosen an jene europäischen Mitgliedstaaten begonnen, die den Impfstoff bestellt haben, und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...