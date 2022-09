DJ VW peilt Millionengewinn aus Gaskontrakten an - Zeitung

FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen wird Hunderte von Millionen Euro an Handelsgewinnen einstreichen, wenn das Unternehmen eine massive Erdgas-Absicherung auflöst und große Mengen des zuvor gekauften Brennstoffs wieder auf dem deutschen Markt anbietet, so die Börsen-Zeitung. Der größte europäische Automobilhersteller habe den Verkauf von Gasverträgen im Wert von 2,6 Terawattstunden veranlasst, wie aus einem Dokument hervorgehe, das Bloomberg vorliege.

Auf der Grundlage der aktuellen Preise könnte VW nach Berechnungen von Bloomberg rund 400 Millionen Euro Gewinn erzielen. Denn wegen der beispiellosen Energiekrise in Europa seien die Gaspreise heute um ein Vielfaches höher als zu dem Zeitpunkt, als VW das Gas kaufte. Das Unternehmen habe geplant, das Gas im nächsten Jahr in seinen beiden Kraftwerken in Wolfsburg im Rahmen einer Umstellung von Kohle auf andere Brennstoffe zu verwenden. Der Preisanstieg in Verbindung mit wirtschaftlichem und politischem Druck, möglichst viel von dem Brennstoff einzusparen, habe VW jedoch dazu veranlasst, das Gas zu verkaufen und vorerst bei Kohle zu bleiben, hätten mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet.

Die Vorabkäufe - sogenannte Absicherungen zum Schutz vor Preisschwankungen - seien über den Lieferanten Wingas GmbH am Trading Hub Europe (THE) bereits im Jahr 2020 getätigt worden, als der Marktpreis bei rund 30 Euro pro Megawattstunde lag, so einer der Beteiligten. Die Gas-Terminkontrakte am THE würden jetzt bei 200 Euro pro Megawattstunde gehandelt.

September 17, 2022

