Vaduz (ots) -Das grösste Breitensportförderprogramm ist 50 Jahre alt. Seit 1972 werden Kinder und Jugendliche in mittlerweile 80 Sportarten von ausgebildeten Leiterpersonen gefördert. Dieses Ereignis wurde am Samstag, 17. September 2022 mit verschiedenen Aktivitäten in der Schweiz und Liechtenstein zelebriert. Die Stabsstelle für Sport organisierte eine grosse Jubiläumsveranstaltung mit verschiedenen Programmpunkten.Gut 100 geladene Gäste bestehend aus Kindern, Ehrengästen und langjährigen Leiterpersonen durften einen spannenden Abend beim Spoerry Areal in Vaduz miterleben. Der Direktor des Bundesamts für Sport und die Sportministerin Dominique Hasler eröffneten den Abend. Sie unterstrichen die gute Zusammenarbeit und den Stellenwert von Jugend und Sport. Natürlich durfte auch die Jubiläumschoreografie nicht fehlen, welche von der Tanzgruppe Liechtenstein vorgeführt wurde. Höhepunkt der Veranstaltung waren die Auszeichnung der langjährigen Leiterpersonen sowie eine Filmpremiere über Jugend und Sport in Liechtenstein. Sportministerin Dominique Hasler betonte, dass die Leiterpersonen das Herzstück des Programms sind und auch dank ihnen die Kinder und Jugendlichen für den Sport begeistert werden.Wir gratulieren Jugend und Sport ganz herzlich zum Jubiläum und sind stolz ein Teil von diesem einzigartigen Sportförderprogramm zu sein.