News von Trading-Treff.de DAX wieder mit negativem September in der Performance, ein ruhiger Verfallstag am Terminmarkt und die Charttechnik stehen hier im Mittelpunkt der Analyse. Die Woche nach der EZB-Sitzung war im DAX ein Auf und Ab Das erste Reversal nach der EZB-Sitzung in der Vorwoche war der Impuls für weitere Aufwärtsbewegungen am Aktienmarkt. Direkt zum Wochenstart konnte eine Kurslücke eingestellt und dann im weiteren Verlauf sogar beinahe ...

