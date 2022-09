DAX wieder mit negativem September in der Performance, ein ruhiger Verfallstag am Terminmarkt und die Charttechnik stehen hier im Mittelpunkt der Analyse. Die Woche nach der EZB-Sitzung war im DAX ein Auf und Ab Das erste Reversal nach der EZB-Sitzung in der Vorwoche war der Impuls für weitere Aufwärtsbewegungen am ...

