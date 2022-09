MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zu den EU-Strafmaßnahmen gegen Ungarn:

"Ob der 7,5 Milliarden-Euro-Schritt gegen Ungarn tatsächlich Erfolg - und welchen - haben wird, ist völlig offen. Zum einen geht es nur um einen Teil der EU-Gesamtzahlungen an das Land - und Juristen hatten in einem Gutachten gefordert, sämtliche Gelder einzufrieren. Zum anderen wird schwer zu überprüfen sein, ob zum Beispiel eine von Orbán installierte Antikorruptionsbehörde wirklich so arbeitet, wie es die EU-Prinzipien vorsehen. Die Gefahr der Scheinreformen bleibt."/yyzz/DP/he