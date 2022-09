HALLE (dpa-AFX) - "Mitteldeutsche Zeitung" zu Corona und das Oktoberfest:

"Man muss das Oktoberfest nicht mögen, um den Wert anzuerkennen, den es für viele Menschen hat. Man muss auch kein Freund elektronischer Musik sein, um sich zu freuen, dass Technoclubs wieder gut gefüllt sind. Ebenso verhält es sich mit Fußballspielen, Theatervorführungen oder Konzerten. Wir Menschen brauchen die Kultur, wir brauchen Unterhaltung und Spaß - auch für unsere ganz persönliche, emotionale Resilienz in schwierigen Zeiten. Beim Oktoberfest in München wird wieder gefeiert - und das ist auch gut so. Denn in Zeiten von Krisen und Unsicherheiten brauchen viele Menschen umso dringender ein Ventil, brauchen Feste, denen sie entgegenfiebern und auf denen sie sich austoben können."