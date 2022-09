BERLIN (dpa-AFX) - Welche Maßnahmen sollten ergriffen werden, um das deutsche Bildungssystem fit für das Digitalzeitalter zu machen? Vorschläge dazu legt eine Expertenkommission der Kultusministerkonferenz (KMK) an diesem Montag (08.45 Uhr) vor. In dem erwarteten Gutachten geht es um Handlungsempfehlungen für die Politik für konkrete Schritte und Maßnahmen von der Kita bis zur Hochschule. Themen sind unter anderem die digitale Medienbildung von Kindern, damit diese einen kreativen und gleichzeitig kritischen Umgang mit digitalen Medien lernen, die Rolle von Informatik in der Schule und die Aus- und Fortbildung des pädagogischen Personals./jr/DP/he