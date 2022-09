In der ersten Hälfte dieses Jahres ist der türkische Export von Frischobst und -gemüse weiter gewachsen. In diesem Zeitraum konnten 2,5 Millionen Tonnen gegenüber 2,3 Millionen in der ersten Hälfte letztes Jahr exportiert werden. Es ist auffällig, dass der Export nach Russland, der Hauptkäufer von Frischobsts und -gemüse aus der Türkei, um 10%...

Den vollständigen Artikel lesen ...