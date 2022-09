DJ WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/17. und 18. September 2022

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

VW peilt Millionengewinn aus Gaskontrakten an - Zeitung

Volkswagen wird Hunderte von Millionen Euro an Handelsgewinnen einstreichen, wenn das Unternehmen eine massive Erdgas-Absicherung auflöst und große Mengen des zuvor gekauften Brennstoffs wieder auf dem deutschen Markt anbietet, so die Börsen-Zeitung. Der größte europäische Automobilhersteller habe den Verkauf von Gasverträgen im Wert von 2,6 Terawattstunden veranlasst, wie aus einem Dokument hervorgehe, das Bloomberg vorliege. Auf der Grundlage der aktuellen Preise könnte VW nach Berechnungen von Bloomberg rund 400 Millionen Euro Gewinn erzielen.

VW liegen 12.500 Vorbestellungen für Elektrobulli ID.Buzz vor

Vor der am Dienstag in Hannover beginnenden IAA Transportation liegen Volkswagen bereits 12.500 Vorbestellungen für den neuen Elektrobulli VW ID.Buzz vor. "Und das, ohne das einer der Kunden das Fahrzeug beim Handel überhaupt gesehen oder angefasst hat oder gar damit fahren konnten. Rund die Hälfte der Vorbestellungen, mehr als 6.000, entfällt auf den ID.Buzz Cargo", sagte VW-Nutzfahrzeuge-Chef Carsten Intra im Interview mit der Automobilwoche. Die Lieferzeit betrage derzeit etwa sechs Monate.

Tesla will in diesem Jahr Absatz in Deutschland verdoppeln

Der amerikanische E-Auto-Hersteller Tesla will im laufenden Jahr den Verkauf in Deutschland deutlich erhöhen. "Unser Ziel ist es, den Absatz jedes Jahr zu verdoppeln, somit wären wir 2022 bei rund 80.000 Einheiten", sagte ein Standort-Verantwortlicher von Tesla der Automobilwoche. 2021 lieferte Tesla 39.714 Einheiten aus und würde damit als reiner Hersteller von Elektroautos in Deutschland zu etablierten Marken wie Toyota aufschließen. Toyota sei 2021 auf 71.890 Neuzulassungen gekommen.

