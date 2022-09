DJ MÄRKTE ASIEN/Schwächer - Umfeld für Aktien bleibt getrübt

Von Steffen Gosenheimer

HONGKONG (Dow Jones)--Die Stimmung für Aktien zum Beginn der neuen Börsenwoche in Asien ist geprägt von Zins- und Rezessionssorgen. Am kommenden Mittwoch wird mit einer weiteren kräftigen Zinserhöhung in den USA gerechnet - und das ungeachtet der Warnung der Weltbank vom vergangenen Freitag vor einer weltweiten Rezession. Dazu kommt das angespannte Verhältnis zwischen den USA und China. US-Präsident Biden hat China gewarnt, die gegen Russland wegen des Angriffs auf die Ukraine verhängten Sanktionen zu unterlaufen.

In Hongkong büßt der HSI 1,0 Prozent ein, der Schanghai-Composite hält sich mit minus 0,2 Prozent besser. In Seoul geht es mit 1,1 Prozent am deutlichsten abwärts und Sydney tendiert knapp behauptet. In Tokio ruht das Geschäft wegen eines Feiertags.

Zu den Belastungsfaktoren gehört auch weiter der Krieg in der Ukraine, zumal US-Präsident Biden den russischen Präsidenten Putin vor einer "konsequenten" Antwort gewarnt hat, sollte dieser nukleare oder chemische Waffen einsetzen. In Seoul sprechen Händler davon, dass man mit Argusaugen auf Nordkorea schaue, nachdem dort mögliche Atomschläge per Gesetz geregelt wurden.

Unter den Einzelwerten geht es in Seoul für Hyundai Engineering Hyundai Engineering & Construction mit dem Markt um 1,1 Prozent nach unten, obwohl das Unternehmen einem Bericht zufolge einen Eisenbahnauftrag von den Philippinen erhalten haben soll.

An den chinesischen Börsen stehen unter anderen Immobilienaktien auf den Verkaufslisten. Die Commerzbank weist darauf hin, dass seit Jahresbeginn die Verkäufe um 30 Prozent zurückgegangen sind. Country Garden knicken um 5,0 und Longfor um 5,7 Prozent ein. Für China Vanke geht es um 1,6 Prozent nach unten.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.733,30 -0,1% -9,6% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) Feiertag Kospi (Seoul) 2.357,47 -1,1% -20,8% 08:00 Schanghai-Comp. 3.121,46 -0,2% -14,2% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 18.580,87 -1,0% -19,7% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.263,21 -0,2% +4,5% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.451,43 -1,1% -6,4% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:39 Uhr % YTD EUR/USD 0,9999 -0,2% 1,0015 0,9980 -12,1% EUR/JPY 143,13 -0,0% 143,15 143,09 +9,4% EUR/GBP 0,8768 -0,0% 0,8770 0,8750 +4,4% GBP/USD 1,1404 -0,1% 1,1420 1,1407 -15,7% USD/JPY 143,14 +0,1% 142,94 143,36 +24,4% USD/KRW 1.377,32 -0,6% 1.377,32 1.393,47 +15,9% USD/CNY 6,9662 -0,2% 6,9662 7,0196 +9,6% USD/CNH 7,0144 +0,2% 7,0033 7,0296 +10,4% USD/HKD 7,8490 -0,0% 7,8493 7,8491 +0,7% AUD/USD 0,6708 -0,1% 0,6715 0,6690 -7,6% NZD/USD 0,5973 -0,2% 0,5986 0,5962 -12,5% Bitcoin BTC/USD 18.855,60 -3,2% 19.469,21 19.772,27 -59,2% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 85,50 85,11 +0,5% +0,39 +20,5% Brent/ICE 91,90 91,35 +0,6% +0,55 +24,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.668,15 1.674,95 -0,4% -6,80 -8,8% Silber (Spot) 19,39 19,58 -1,0% -0,19 -16,8% Platin (Spot) 906,43 906,55 -0,0% -0,13 -6,6% Kupfer-Future 3,56 3,54 +0,5% +0,02 -19,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

