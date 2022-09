CALIDA Holding AG / Schlagwort(e): Personalie

Medienmitteilung CALIDA GROUP Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement Sursee (Schweiz), 19. September 2022 Veränderungen in der Geschäftsleitung der CALIDA GROUP Sacha D. Gerber, Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied der Geschäftsleitung der CALIDA GROUP, hat sich entschieden, eine neue berufliche Herausforderung ausserhalb der Gruppe wahrzunehmen. Sacha D. Gerber verantwortet seit Juli 2018 die finanzielle Führung der Gruppe. Der Prozess zur Bestimmung der Nachfolge wird unverzüglich eingeleitet. Sacha D. Gerber und die Geschäftsleitung werden über die nächsten Monate eine reibungslose Übergabe sicherstellen. Timo Schmidt-Eisenhart, CEO der CALIDA GROUP, kommentiert: «Mit seiner hohen Fachkompetenz und seinem grossen Einsatz hat Sacha D. Gerber zur erfolgreichen strategischen Weiterentwicklung der Gruppe in den letzten vier Jahren beigetragen und war massgeblich am nachhaltigen Wachstum der CALIDA GROUP beteiligt. Wir danken ihm für seine Leistung und wertvollen Beiträge, mit denen er die Fokussierung und zuletzt Internationalisierung der Gruppe mitgestaltet hat. Wir bedauern seinen Austritt ausserordentlich und wünschen Sacha D. Gerber alles Gute für seine berufliche Zukunft.» Für weitere Informationen: Jürg Stähelin, IRF Tel.: +41 43 244 81 51 staehelin@irf-reputation.ch Die CALIDA GROUP ist ein global tätiges Unternehmen für premium Unterwäsche mit Hauptsitz in der Schweiz. Sie besteht aus den Marken CALIDA, AUBADE, ERLICH TEXTIL und COSABELLA im Unterwäsche- und Lingeriesegment sowie der Outdoor-Möbelmarke LAFUMA MOBILIER. Die CALIDA GROUP steht für qualitativ hochwertige Produkte, welche die Kunden jeden Tag aufs Neue begeistern. Im ersten Halbjahr 2022 erzielte die Gruppe mit rund 2'400 Mitarbeitern einen Umsatz von über CHF 172 Millionen. Die Namenaktien der Calida Holding AG (CALN) werden an der SIX Swiss Exchange AG gehandelt.

