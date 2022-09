Die Porsche AG soll am 29. September an die Börse gehen. Ab dann soll ein Teil der Vorzugsaktien der Volkswagen-Tochter frei am Markt gehandelt werden, wie Vorstand und Aufsichtsrat des VW-Konzerns am Sonntagabend beschlossen. Die Vorzüge werden in einer Preisspanne zwischen 76,50 und 82,50 Euro angeboten.Geplant ist die Ausgabe von bis zu 113.875.000 Vorzugsaktien, inklusive Mehrzuteilungsoptionen. Damit kann der VW-Konzern brutto bis zu 9,4 Milliarden Euro erlösen. Es wäre damit einer der größten ...

