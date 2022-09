SRF zwei zeigt am Dienstag, 20. September einen hochaktuellen Dokumentarfilm mit der Spannung eines Thrillers und den skurrilen Momenten einer Komödie um den russischen Oppositionsführer Alexei Nawalny.Zürich - SRF zwei zeigt am Dienstag, 20. September in einer Free-TV-Premiere einen hochaktuellen Dokumentarfilm mit der Spannung eines Thrillers und den skurrilen Momenten einer Komödie um den Oppositionsführer Russlands, der Vladimir Putin so gefährlich wurde, dass dieser ihn vergiften liess: Alexei Anatoljewitsch Nawalny. Empört über die Lügen, die Korruption und die schamlose Bereicherung der...

Den vollständigen Artikel lesen ...