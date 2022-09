So etwas gab es in den vergangenen Jahren selten: Die Aktie der Deutschen Post rauschte am Freitag um satte sieben Prozent nach unten. Der Grund war allerdings keine negative Meldung vom Bonner Logistikriesen, sondern schwache Zahlen und eine Prognosesenkung des US-Konkurrenten Fedex. Sollten Anleger diesen Kursrutsch jetzt zum Einstieg nutzen?

Den vollständigen Artikel lesen ...